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Гонтарева нашла новую работу

Компания, в которую трудоустроилась Гонтарева, скоро выходит на рынок
11:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Руслан Кравець/Facebook

Новости Бизнеса: Валерия Гонтарева возглавила набсовет медицинской коммуникационной платформы.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева возглавила наблюдательной совет медицинской коммуникационной платформы "Медикит", которая скоро выходит на рынок.

Об этом сообщил экс-заместитель директора Департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, который в настоящее время возглавляет компанию "Медикит".

"16 марта 2018 года я ушел из НБУ, и в этот же день парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы. Вот уже полгода мы работаем над медицинской коммуникационная платформой "Медикит", которая скоро выходит на рынок. А сегодня Валерия Гонтарева приобрела формальный статус – главы наблюдательного совета "Медикит", - написал Кравец.

По его словам, компания создает экосистему медицинского взаимодействия пациентов, врачей и других участников медицинского рынка. "У нас грандиозные планы, самая первая версия платформы будет представлена в ноябре", - добавил Кравец.

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Новости Бизнеса, Бизнес, Валерия Гонтарева, НБУ, Руслан Кравец.
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