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Омелян нашел важный аргумент за отмену поездов в РФ

Вокзал
09:53 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Омелян заявил, что отмена поездов в России улучшит ситуацию с внутренними перевозками.

В Кабинете министров нет единодушной поддержки прекращении железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

Об этом эфире "5 канала" заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Здесь нет единодушной поддержки правительства. Мы исходим из этой позиции, что такое сочетание должно быть остановлено. Даже не исходя из той ситуации, что война; что морально-этически ездить в страну-агрессора, которая убивает твоих соотечественников – это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", – считает министр.

Кроме того, он отмечает, что внутренние перевозки получат от этого значительное преимущество.

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок в Украине", – убежден Омелян.

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Он резюмирует: "Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается".

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Новости Бизнеса, Владимир Омелян, Железнодорожное сообщение с РФ, Кабмин, Россия.
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