Проект госбюджета-2019: украинцам значительно сократят субсидии

Проект государственного бюджета на 2019 год, который был подан Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращения расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Проект госбюджета на 2019 год был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 15 сентября.

В первом проекте госбюджета на 2018 год также было заложено 55,1 млрд грн на субсидии, но после доработки было принято решение выделить 71 млрд грн.

Также, 14 сентября, во время презентации проекта госбюджета на 2019 год премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет проведена монетизация субсидий и осовременивание пенсий.