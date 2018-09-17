В Украине выросла средняя зарплата

За семь месяцев 2018 года средняя зарплата в Украине выросла почти на 19%, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.

"Размер средней заработной платы за первые семь месяцев этого года вырос почти на 19% (с 7711 гривен до 9170 гривен), и продолжает расти", — рассказали в министерстве.

Минсоцполитики обратило внимание на то, что этот показатель является ключевым в контексте увеличения пенсий, поскольку он является составляющей формулы автоматического пересчета внедренной пенсионной реформой.

Напомним, правительство запланировало с 1 января 2019 года поднять минимальные зарплаты украинцев до 4170 грн.