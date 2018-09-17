Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4500663-v-ukraine-vyirosla-srednyaya-zarplata-4.html
В Украине выросла средняя зарплата
18:01 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине выросла до 9170 гривен.
За семь месяцев 2018 года средняя зарплата в Украине выросла почти на 19%, передает УНН со ссылкой на Минсоцполитики.
"Размер средней заработной платы за первые семь месяцев этого года вырос почти на 19% (с 7711 гривен до 9170 гривен), и продолжает расти", — рассказали в министерстве.
Минсоцполитики обратило внимание на то, что этот показатель является ключевым в контексте увеличения пенсий, поскольку он является составляющей формулы автоматического пересчета внедренной пенсионной реформой.
Напомним, правительство запланировало с 1 января 2019 года поднять минимальные зарплаты украинцев до 4170 грн.
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