Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что финансирование Вооруженных сил страны увеличено почти втрое, а с 1 января 2019 года украинский солдат должен будет получать не менее 10 тыс. грн, сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Согласно обнародованной на сайте президента информации, в интервью телеканалу "Суспильне телебачення" в Кропивницком П.Порошенко напомнил, что уже были представлены новые показатели проекта государственного бюджета Украины на 2019 года, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения правительству.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.

Как сообщалось, 6 сентября СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны в целом будет направлено более 5% ВВП. Абсолютные показатели утвержденного СНБО оборонного бюджета не обнародовались. Согласно обнародованным в конце августа по итогам специального совещания в СНБО прогнозным оценкам, объем оборонного бюджета Украины на 2019 год составит порядка 200 млрд грн.

Среди озвученных приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.