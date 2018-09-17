День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Климкин заявил о массированных кибератаках на Вселенский патриархат
Новости: Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Уильямсон: Безопасность Украины – это безопасность и Великобритании
Новости: Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в ЛЧ (Фото)
Новости: Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
Как питаться женщинам после 40, чтобы сохранить вес и здоровье
X

Зарплата военнослужащих: Порошенко сделал новое заявление

Петр Порошенко
20:36 Пн, 17 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: С января-2019 денежное обеспечение украинского солдата должно составлять не менее 10 тыс. грн.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что финансирование Вооруженных сил страны увеличено почти втрое, а с 1 января 2019 года украинский солдат должен будет получать не менее 10 тыс. грн, сообщает в понедельник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

Согласно обнародованной на сайте президента информации, в интервью телеканалу "Суспильне телебачення" в Кропивницком П.Порошенко напомнил, что уже были представлены новые показатели проекта государственного бюджета Украины на 2019 года, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания СНБО были сделаны необходимые поручения правительству.

"Я подписал свое требование, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И по моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. грн", - рассказал глава государства.

Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год

Как сообщалось, 6 сентября СНБО утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны в целом будет направлено более 5% ВВП. Абсолютные показатели утвержденного СНБО оборонного бюджета не обнародовались. Согласно обнародованным в конце августа по итогам специального совещания в СНБО прогнозным оценкам, объем оборонного бюджета Украины на 2019 год составит порядка 200 млрд грн.

Среди озвученных приоритетов оборонного бюджета страны на 2019 год: разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет); артвооружения; бронетехники; высокоточных средств поражения; боеприпасов и продуктов спецхимии; усиление системы ПВО государства и возможностей Воздушных сил ВСУ; реализация госполитики в сфере кибербезопасности; выполнение мероприятий по развитию и модернизации системы спецсвязи и защиты информации; обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет и боеприпасов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Армия, ВСУ, Зарплата, Петр Порошенко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Порошенко: Украина привлекла крупные инвестиции в экономику Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций Госбюджет 2019: в Раде зарегистрирован проект закона

Последние новости

Сочетание красоты и мощи: самые грозные боевые вертолеты со всего мира (Фото) Мораес: Шевченко сказал мне, что в сборной Украины проблема с нападающими Работы этих художников заставят вас усомниться в том, что видят ваши глаза (Фото)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
03 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
04 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
05 Отвлекся на мгновение и разбил дорогой автомобиль на ровном месте (Видео)
06 Аэропорт "Львов" отменил авиарейсы
Новости сегодня
07:29 Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019
07:14 Гороскоп на сегодня, 18 сентября: все знаки Зодиака
07:06 Знаменательные события в истории: 18 сентября 2018 года
06:58 Насилие против этнических меньшинств в Эфиопии: более 20 людей погибли
06:47 Вмешательство РФ в выборы в США: Трамп распорядился рассекретить часть документов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В МИД РФ прокомментировали разрыв Украиной договора о дружбе
В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости: На Донбассе боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из запрещенного оружия
Боевики не прекращают нарушать "школьное перемирие"
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы
Новости: Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Рецепт дня: блинные роллы с творогом и фруктами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь