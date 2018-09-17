Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год

Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.

Согласно документу, исходя из такого прогноза, общий размер прямого госдолга к началу 2020 года составит 2,060 трлн грн, или 52,2% ВВП, гарантированный госдолг – 388 млрд 630 млн 087,1 тыс. грн, а суммарный госдолг - 62% ВВП.

Также проект госбюджета предусматривает минимальную зарплату на уровне 4173 грн. В почасовом размере с начала нового года минимальная зарплата составит 25,13 гривны.

Доходы госбюджета-2019 год определены в сумме 1 трлн 008 млрд 375 млн 099,7 тыс. гривен. Доходы бюджета в 2018 году были заложены на уровне 877 млрд грн.

Расходы госбюджета в 2019 году определены в сумме 1 трлн 094 млрд 368 млн 288,1 тыс. гривен. В прошлом году расходы предусматривались на уровне 948 млрд гривен.

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины в этом году указан – 89 млрд 989 млн 320 тыс. гривен (вырос на 12 млрд по сравнению с 2018 годом).

Проект госбюджета на 2019 год предполагается рост всех социальных стандартов на 2%.

По словам Гройсмана, уровень инфляции в Украине в 2019 году составит менее 8%.

Оборона и вооружение

Бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.

В частности, на развитие и модернизацию военной техники – 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн) и общественную безопасность – 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).

Образование

Проект бюджета на 2019 год предусматривает увеличение на 15,2 млрд грн (15,9%) расходов на Министерство образования и науки в сравнении с 2018 годом. На 2019 год предусматривается выделение на Минобразования 110 млрд 663 млн грн (2018 год – 95 млрд 473 млн грн).

В частности, на общее руководство и управление в сфере образования и науки предлагается выделить 122,6 млн грн, на подготовку кадров высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации и обеспечение деятельности их баз практики – 28,4 млрд грн, на выплату академических стипендий студентам (курсантам) вузов – 3,4 млрд грн, на осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями – 254,6 млн грн и на Государственную службу качества образования – 31,8 млн грн.

Также предполагается выделение на образовательную субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам – 71 млрд грн, на субвенцию на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений – 50 млн грн, на субвенцию на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями – 504,5 млн грн и на субвенцию на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования "Новая украинская школа" - 1,3 млрд грн.

Здравоохранение

На здравоохранение - до 92,3 млрд грн. На программу «Доступные лекарства» правительство планирует направить 1 млрд грн, на диагностику по направлению семейного врача, которая с 2019 года должна стать бесплатной, – 2 млрд грн, на пилотный проект реформирования системы экстренной медицинской помощи в пяти-шести областях - 1 млрд грн, а также 15,3 млрд грн на финансирование первичной медицинской помощи.

Субсидии

Заложено финансирование предоставления льгот и жилищных субсидий населению в сумме 55 млрд гривен.

Таким образом, по сравнению с 2018 годом расходы на субсидии сократятся на 22%, или на 16 млрд гривен.

Оккупированные территории

На 2019 год предусматривается выделение на МинВОТ 209 млн 186,9 тыс грн, тогда как в 2018 году предусматривалось выделение 227 млн 883,5 тыс грн. В частности, на руководство и управление по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц предлагается выделить 40,9 млн грн, на защиту и обеспечение прав и интересов, социальную реабилитацию лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины или территории России в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц – 96,7 млн грн.

Дороги

На строительство дорог - 56 млрд грн. Новые дороги и украинский Дорожный фонд вырастет на 8,3 млрд грн в следующем году и будет равен 56 млрд грн. На дороги местного значения из госбюджета будет направлено 17,7 млрд грн.

Расходы на госорганы

Расходы из общего фонда госбюджета на Аппарат Верховной рады предлагается сократить по сравнению с 2018 годом на 5% - с 1 млрд 724 млн гривен до 1 млрд 647 млн гривен.

Кроме того, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и администрации президента расходы сокращаются на 11% - 1 млрд 61 млн гривень до 944 млн гривен.

На Секретариат Кабинета министров Украины расходы сокращаются на 16% - с 982 млн грн до 829 млн грн.

Культура

На 2019 год предусматривается выделение на Минкультуры 6 млрд 799 млн грн (2018 год – 6 млрд 421 млн грн).

В частности, на общее руководство и управление в сфере культуры предлагается выделить 87,3 млн грн, на подготовка кадров для сферы культуры и искусства высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации – 1,2 млрд грн, на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, поддержка проектов, производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления - 708 млн грн.