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В Минфине рассказали, как рост цен на газ повлияет на субсидии

Субсидии получат все, кому они нужны
08:31 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Возможное повышение цен на газ для населения не несет угрозы для выплаты субсидий.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверяет, что в случае повышения цены на газ субсидий все равно хватит всем, кому они необходимы.

Об этом Маркарова сказала журналистам в понедельник.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит (несмотря на возможное повышение цены на газ - ред.). Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить", - сказала Маркарова.

Она добавила, что последние несколько лет происходит обеспечение субсидиантов необходимыми льготами, а с другой стороны - проходит верификация, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны.

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Маркарова не ответила, когда именно может произойти повышение цены на газ.

"Как только правительством будет принято такое решение, оно правительством же и будет сообщено. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках визита миссии МВФ все вопросы, которые нужно согласовать и проработать именно с миссией. Относительно внутренних документов - Кабмин над ними работает", - сказала она.

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Новости Бизнеса, Газ, Минфин, Оксана Маркарова, Субсидии, Цена на газ.
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