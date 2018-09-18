В Минфине рассказали, как рост цен на газ повлияет на субсидии

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверяет, что в случае повышения цены на газ субсидий все равно хватит всем, кому они необходимы.

Об этом Маркарова сказала журналистам в понедельник.

"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит (несмотря на возможное повышение цены на газ - ред.). Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить", - сказала Маркарова.

Она добавила, что последние несколько лет происходит обеспечение субсидиантов необходимыми льготами, а с другой стороны - проходит верификация, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны.

Маркарова не ответила, когда именно может произойти повышение цены на газ.

"Как только правительством будет принято такое решение, оно правительством же и будет сообщено. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках визита миссии МВФ все вопросы, которые нужно согласовать и проработать именно с миссией. Относительно внутренних документов - Кабмин над ними работает", - сказала она.