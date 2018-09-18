В Минфине рассказали, как рост цен на газ повлияет на субсидии
Новости Бизнеса: Возможное повышение цен на газ для населения не несет угрозы для выплаты субсидий.
И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверяет, что в случае повышения цены на газ субсидий все равно хватит всем, кому они необходимы.
Об этом Маркарова сказала журналистам в понедельник.
"Точно могу сказать, что субсидий и в 2018, и в 2019 году однозначно хватит (несмотря на возможное повышение цены на газ - ред.). Это то, за чем Министерство социальной политики совместно с Министерством финансов будет следить", - сказала Маркарова.
Она добавила, что последние несколько лет происходит обеспечение субсидиантов необходимыми льготами, а с другой стороны - проходит верификация, чтобы субсидии получали действительно те, кому они нужны.
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Маркарова не ответила, когда именно может произойти повышение цены на газ.
"Как только правительством будет принято такое решение, оно правительством же и будет сообщено. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос. Сегодня мы прорабатываем в рамках визита миссии МВФ все вопросы, которые нужно согласовать и проработать именно с миссией. Относительно внутренних документов - Кабмин над ними работает", - сказала она.