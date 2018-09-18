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Из-за новых пошлин Трампа обвалились цены на нефть

Добыча нефти
09:59 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть снижаются на фоне новых пошлин Трампа, Brent у $77,6 за баррель.

Нефтяной рынок стал острее реагировать на торговые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая, пишет Dow Jones.

С 24 сентября вводятся ввозные пошлины по ставке 10% на целый ряд импортируемых в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на $0,44 (0,56%) - до $77,61 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,29 (0,42%) - до $68,62 за баррель.

СМИ: Трамп может ввести новые пошлины

В понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 4 цента (0,05%), до $78,05 за баррель, а WTI - на 8 центов (0,1%), до $68,91 за баррель.

Последние месяцы нефть, в отличие от других активов, практически игнорировала нарастающую напряженность в торговых отношениях США с другими странами. И аналитики полагают, что реакция на торговые споры будет кратковременной, если они существенным образом не затормозят экономический рост.

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Новости Бизнеса, Brent, Добыча нефти, Дональд Трамп, Нефть, Цены на нефть.
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