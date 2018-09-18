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Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
11:11 Сегодня Телеграф
Фото: biz.nv.ua
Новости Бизнеса: Принципиальная договоренность с МВФ о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020г достигнута, темпы обсуждаются - глава "Нафтогаза".
Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.
"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ - ред.). Темпы сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.
По словам главы "Нафтогаза", вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся сейчас в Киеве переговоров с миссией МВФ.
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В то же время А.Коболев отметил, что не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% - ред.) верны.
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