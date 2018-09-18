Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ - ред.). Темпы сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.

По словам главы "Нафтогаза", вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся сейчас в Киеве переговоров с миссией МВФ.

В то же время А.Коболев отметил, что не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% - ред.) верны.