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Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ

Украина и МВФ договорились о цене на газ
11:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: biz.nv.ua

Новости Бизнеса: Принципиальная договоренность с МВФ о постепенном выводе цены газа на импортный паритет до 2020г достигнута, темпы обсуждаются - глава "Нафтогаза".

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

"Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ - ред.). Темпы сейчас обсуждаются", - сказал он на форуме Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.

По словам главы "Нафтогаза", вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся сейчас в Киеве переговоров с миссией МВФ.

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В то же время А.Коболев отметил, что не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% - ред.) верны.

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, МВФ, Нафтогаз Украина, Цены на газ.
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