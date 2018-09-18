День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний
Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний
Новости: Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
Украина и МВФ договорились о цене на газ
Новости: Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось
Время начала матчей Лиги чемпионов изменилось
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний

Добыча газа
13:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Верховная Рада приняла законопроект о прозрачности в добывающих отраслях.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".

Народные депутаты поддержали законопроект всего 244 голосами.

Как сообщалось, законопроект, авторами которого выступили 21 депутат, разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезных ископаемых общегосударственного значения.

В Украине усилили соцзащиту жертв политрепрессий и нацистских преследований

Законопроект внедряет в Украине международные стандарты и передовые практики раскрытия информации в добывающих отраслях в соответствии с инициативой по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Эти стандарты внедряются в 51 стране мира, в т.ч. Казахстане, Норвегии, Великобритании, Германии, США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Антикоррупционный закон, Верховная Рада, Депутаты, Добыча газа.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Кабмин представил госбюджет на 2019: основные расходы В Украине выросла средняя зарплата Правительство предлагает увеличить расходы госбюджета на оборону

Последние новости

Какая стоимость продуктов по состоянию на 18 сентября 2018 года Умер 41-летний боец UFC Формула-1. Авария на Гран при Сингапура (Видео)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
04 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
05 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости сегодня
13:35 Названа точная дата следующего боя Ломаченко
13:28 Италия предлагает ослабить санкции против РФ
13:26 Победительница Евровидения готовится к туру в поддержку нового альбома
13:20 Дизайнер делает обувь, которая очень похожа на сладости (Фото)
13:15 Крушение российского Ил-20 над Сирией: найдены обломки самолета
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Новости: Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Украинцам могут разрешить покупать валюту онлайн
Новости: Прогноз погоды на 19 сентября: в Украине начинается бабье лето, местами до +27
В Украине начинается бабье лето, местами до +27
Новости: Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь