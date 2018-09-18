Рада приняла антикоррупционный закон для добывающих компаний

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".

Народные депутаты поддержали законопроект всего 244 голосами.

Как сообщалось, законопроект, авторами которого выступили 21 депутат, разработан с целью предоставления общественности доступа к полной и объективной информации о платежах субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в добывающих отраслях, а также для общественного ознакомления и обсуждения вопросов, связанных с использованием и управлением государством и территориальными общинами полезных ископаемых общегосударственного значения.

Законопроект внедряет в Украине международные стандарты и передовые практики раскрытия информации в добывающих отраслях в соответствии с инициативой по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Эти стандарты внедряются в 51 стране мира, в т.ч. Казахстане, Норвегии, Великобритании, Германии, США.