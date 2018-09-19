В Госстате заявили о росте экономики Украины

Во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом, отмечают в ведомстве, рост ВВП по сравнению с первым кварталом составил 1%.

"Номинальный ВВП (за указанный период - ред.) составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 19074 грн", - говорится в сообщении.

Ранее Госстат сообщал, что по оперативным данным реальный ВВП во втором квартале 2018 года вырос на 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.

Национальный банк считает актуальным прогноз роста реального ВВП на уровне 3,4% в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.