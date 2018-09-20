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Нацкомиссиия по энергетике требует повысить цены на электроэнергию

ЛЭП
09:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Нацкомиссиия по энергетике считает необходимым повышение тарифа для населения.

В Украине тариф для населения на сегодня покрывает только 50% стоимости электроэнергии.

Об этом заявил во время пресс-конференции член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко.

"Болезненным вопросом нового рынка (электроэнергии - ред.) есть перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения", - сказал Коваленко.

Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ

По его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

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Новости Бизнеса, Нацкомиссиия по энергетике, НКРЭКУ, Электроэнергия, Энергетика.
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