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"Укрпошта" может прекратить доставку пенсий уже с 2019 года

Пенсионер держит деньги
16:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: www.facebook.com/HumanitarianPolicyNews

Новости Бизнеса: Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский прогнозирует прекращение доставки пенсий уже с 1 января 2019 года, если не будет утвержден новый тариф.

ПАО "Укрпошта" планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден, сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий "Укрпоштой" будет прекращена. А значит, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки", - подчеркнул он.

По словам И.Смелянского, Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

"Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как "Укрпошта" "привезла" себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами", - заявил руководитель предприятия.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры принял решение о пересмотре тарифа на доставку пенсий, однако до сих пор новые тарифы не утверждены Пенсионным фондом.  ПАО "Укрпошта" отмечает отсутствие в Украине полноценной карты дорожной инфраструктуры. на составление карты дорог к удаленным населенным пунктам Черниговской области "Укрпоште" понадобилось около полугода.

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Новости Бизнеса, 1 января 2019 года, Доставка пенсий, Прекращение, Укрпошта, Утверждение нового тарифа.
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