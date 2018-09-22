Сигареты подорожают: акциз может вырасти на 30%

Правительство предлагает повысить акцизы на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Как сообщает ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь", соответствующее предложение было представлено Кабинетом Министров в законопроекте №9085.

"Для сигарет минимальный акциз вырастет с 773,2 грн на 1000 штук в 2018 году до 1011,35 грн в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2018 году составит 20,23 грн, что на 4,76 грн выше, чем в 2018 году. С учетом НДС и розничного (5%) акциза налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 5,79 грн", - говорится в сообщении.

Минимальный акциз будет уплачиваться со всех сигарет, которые в 2019 году будут иметь в магазинах цену меньше, чем 45 гривен за пачку, то есть на подавляющее большинство сигарет в Украине. В августе 2018 года, по данным Госстата, средняя цена пачки сигарет составила 30,3 гривни. Если цена сигарет увеличится только на сумму роста налоговой нагрузки, то в 2019 году средняя цена пачки сигарет составит примерно 36 гривень.

Как отмечают в ОО, согласно евроинтеграционным обязательствам, Украина должна повысить ставку акциза на сигареты до 90 евро на 1000 штук до 2025 года и обеспечить, чтобы акциз составлял не менее 60% от цены сигарет. Сейчас минимальная ставка акциза равна 773,2 гривни (23,8 евро) на 1000 штук.

По данным Госказначейства, в июле 2018 года государственный бюджет получил от табачных акцизов свыше 4,5 млрд гривенm, что почти на 1 млрд гривенm больше, чем в июле 2017 года. В 2008-2017 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла более чем в 20 раз, благодаря чему поступления в госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до почти 40 млрд грн в 2017 г.