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Украина существенно сократила производство колбас, молока и масла

Колбасы
11:01 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что за месяц в Украине существенно сократилось производство колбас, молока и подсолнечного масла.

За месяц Украина существенно сократила производство некоторых промышленных продуктов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в частности, в августе по сравнению с июлем, производство колбас сократилось на 58%. Также, за месяц в Украине уменьшилось производство молока - на 17,7%. Производство масла подсолнечного упало на 51,3%.

Наряду с этим, Украина незначительно, но нарастила производство кондитерских изделий - на 1,7%, спредов и смесей жировых - на 45,5%, йогуртов - на 4,3%.

Напомним, правительство предлагает повысить акцизы на сигареты на 30,8% с 1 января 2019 года. Для сигарет минимальный акциз вырастет с 773,2 грн на 1000 штук в 2018 году до 1011,35 грн в 2019 году. Минимальный акциз на пачку из 20 сигарет в 2018 году составит 20,23 грн, что на 4,76 грн выше, чем в 2018 году. С учетом НДС и розничного (5%) акциза налоговая нагрузка на пачку сигарет вырастет на 5,79 грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Госстат, Госстатистики, Производство колбас, Производство молока, Производство подсолнечного масла, Сокращение.
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