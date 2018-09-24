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Украина увеличила запасы газа

ПХГ
10:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 22 сентября увеличился до 15,809 млрд куб. м.

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 8 млрд 374,43 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

Так, с 8 апреля по 22 сентября 2018 года запасы в хранилищах уже возросли в 2,1 раза – с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 15 млрд 809,59 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-22 сентября ПХГ пополнились на 1 млрд 170,09 млн куб. м (53,19 млн куб. м/сутки), в августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), в июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/18 гг. Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах, что было связано с морозным мартом – началом апреля.

Запорожская АЭС отключила энергоблок

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

В 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачка – 9,148 млрд куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Новости Бизнеса, Газ, Объем газа, Отопительный сезон, ПХГ, Укртрансгаз.
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