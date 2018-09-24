Работник соцзащиты не может устно отказать в назначении субсидий

Министр социальной политики Украины Андрей Рева констатирует, что устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначения жилищных субсидий является незаконным.

"Устный отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным", - цитирует А.Реву пресс-служба Кабинета министров в социальной сети Facebook.

Отмечается, что согласно закону "Об обращении граждан" и положению о порядке назначения жилищных субсидий орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя - назначена или не назначена ему субсидия с обоснованием такого решения.

Ранее, министр соцполитики сообщил, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации. Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение.