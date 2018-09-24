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Работник соцзащиты не может устно отказать в назначении субсидий

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13:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева уверяет, что работник управления социальной защиты не имеет права устно отказать в назначении жилищных субсидий.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева констатирует, что устный отказ работника управления социальной защиты населения в назначения жилищных субсидий является незаконным.

"Устный отказ работника управления социальной защиты населения является незаконным", - цитирует А.Реву пресс-служба Кабинета министров в социальной сети Facebook.

Отмечается, что согласно закону "Об обращении граждан" и положению о порядке назначения жилищных субсидий орган соцзащиты обязан оформить заявление и декларацию и только после их рассмотрения официально (письменно) уведомить заявителя - назначена или не назначена ему субсидия с обоснованием такого решения.

Ранее, министр соцполитики сообщил, что новый порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг не содержит требований выписывать лиц, которые не проживают по месту регистрации.  Поэтому если кто-то говорит людям, что нужно выписываться, он вводит их в заблуждение.

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Новости Бизнеса, Минсоцполитики, Назначение субсидии, Незаконный, Субсидия на оплату услуг ЖКХ, Устный отказ.
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