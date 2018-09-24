День Независимости Украины

Новости экономики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Венецианская комиссия даст оценку законопроекту о всеукраинском референдуме
Новости: Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
Новости: Усик - Беллью: первая пресс-конференция в Манчестере (Видео)
Усик - Беллью: первая пресс-конференция в Манчестере (Видео)
Новости: "Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
"Мисс Украина-2018": у победительницы отобрали корону
X

Нелегальное трудоустройство в ЕС: в МИД рассказали, чем рискуют украинцы

Сбор клубники
14:12 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Новости Бизнеса: В Министерстве иностранных дел предостерегли, что украинцы, работающие нелегально в Европе, могут получать заниженные зарплаты или попасть в трудовое рабство.

Украинцы, которые едут на заработки в Европу и работают там нелегально, рискуют столкнуться с рядом проблем. Им могут платить заниженные зарплаты, не обеспечивать надлежащих условий труда, не обеспечивать медицинскими услугами и социальной защитой. Кроме того, такого работника могут выслать из страны и запретить на несколько лет въезжать в ЕС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

"Если вы планируете работать в странах ЕС, работайте только легально. Нелегальное трудоустройство в странах Евросоюза — это всегда неоправданный риск и опасность лично для вас. Нелегальный работник получает меньшую зарплату, имеет худшие условия труда, не получает медицинского обеспечения и социальной защиты в странах Евросоюза", — отметили в МИД.

Кроме того отмечается, что нелегальный работник нарушает миграционное законодательство и рискует быть депортированным из страны пребывания, а также получить запрет на въезд в страны ЕС на несколько лет. Также нелегальный работник рискует пострадать от торговли людьми и попасть в трудовое рабство.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы, поскольку это единственный способ решить проблему дефицита рабочей силы в Украине. Президент посоветовал работодателям, если они хотят, чтобы украинцы не ехали заграницу, а работали у нас, по рынку заработной платы они должны быть конкурентоспособными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, МИД Украины, Нелегальная работа в ЕС, Предостережение, Риски, Украинцы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

К концу 2018 в Киеве объявят тендеры по обновлению общественного транспорта В администрации порта "Южный" рассказали о планах по модернизации Трамп призывает снизить цены на нефть

Последние новости

Прогноз погоды на 25 сентября: пройдут умеренные дожди по всей Украине Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко Смешные фото о том, как распознать хипстера за повадками
Сегодня читают
01 В Украину идут заморозки
02 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
03 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
04 Лукашенко: Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной
05 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
15:50 Красивые и грациозные дикие кошки, которые в шаге от исчезновения
15:40 Надежда Дорофеева показала новый осенний образ
15:39 Смешные фото и картинки, которые поднимут настроение
15:37 Застройщиков проверят на предмет уплаты налогов
15:31 "Хоффенхайм" мог сделать игру в первом тайме": Вацко и Леоненко - о старте Шахтера в ЛЧ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Впервые после Революции Достоинства КС будет работать в полном составе
КСУ заработал в полном составе
Новости: "Мы вернемся": в сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
В сети появились свежие фото Донецкого аэропорта
Новости: В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
В семье телеведущей Леси Никитюк случилось горе
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь