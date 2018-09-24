Нелегальное трудоустройство в ЕС: в МИД рассказали, чем рискуют украинцы

Украинцы, которые едут на заработки в Европу и работают там нелегально, рискуют столкнуться с рядом проблем. Им могут платить заниженные зарплаты, не обеспечивать надлежащих условий труда, не обеспечивать медицинскими услугами и социальной защитой. Кроме того, такого работника могут выслать из страны и запретить на несколько лет въезжать в ЕС. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает УНН.

"Если вы планируете работать в странах ЕС, работайте только легально. Нелегальное трудоустройство в странах Евросоюза — это всегда неоправданный риск и опасность лично для вас. Нелегальный работник получает меньшую зарплату, имеет худшие условия труда, не получает медицинского обеспечения и социальной защиты в странах Евросоюза", — отметили в МИД.

Кроме того отмечается, что нелегальный работник нарушает миграционное законодательство и рискует быть депортированным из страны пребывания, а также получить запрет на въезд в страны ЕС на несколько лет. Также нелегальный работник рискует пострадать от торговли людьми и попасть в трудовое рабство.

Ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы, поскольку это единственный способ решить проблему дефицита рабочей силы в Украине. Президент посоветовал работодателям, если они хотят, чтобы украинцы не ехали заграницу, а работали у нас, по рынку заработной платы они должны быть конкурентоспособными.