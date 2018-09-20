Президент Украины рассказал, как решить проблему дефицита рабочей силы

Президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы, поскольку это единственный способ решить проблему дефицита рабочей силы в Украине.

"На моих регулярных встречах с правительством и силовиками, с бизнес-ассоциациями работодатели все чаще жалуются не на давление, а на дефицит рабочей силы. Железный занавес на границе, как в советское время, никто устанавливать не будет. Дорогие работодатели, выход один: увеличивайте заработные платы", – сказал П.Порошенко с парламентской трибуны, выступая с ежегодным посланием в четверг.

Украина становится частью единого рынка труда, а это означает конкуренцию, отметил он.

"Если хотите, чтобы украинцы не ехали заграницу, а работали у нас, по рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными", – подчеркнул президент.

Президент Петр Порошенко признает, что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество "объективно недовольно".

Порошенко напомнил, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны, вследствие чего Украина потеряла 20% промышленного потенциала.

"Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики... повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальных и возрастных группах", - сказал глава государства.

Также к промахам он отнес то, что антикоррупционные органы, в которые "вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков" пока не работают должным образом.

"Общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы и претензии людей совершенно оправданы", - сказал Порошенко.

Он добавил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия, такие как угроза реванша пророссийских сил, и расцвет левого популизма, и проявления правого радикализма.

"На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось ощущение глубокого неудовлетворения. Даже из тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, будто мы движемся зигзагообразно", - сказал Порошенко.

Он убежден, что сейчас стоит откровенно говорить о всех недостатках.

"Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь преодоления", - подытожил президент.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года. Вместе с тем, заметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров.