Президент Украины рассказал, как решить проблему дефицита рабочей силы
Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы для того, чтобы украинцы не ехали за границу.
Президент Украины Петр Порошенко призвал работодателей устанавливать конкурентные заработные платы, поскольку это единственный способ решить проблему дефицита рабочей силы в Украине.
"На моих регулярных встречах с правительством и силовиками, с бизнес-ассоциациями работодатели все чаще жалуются не на давление, а на дефицит рабочей силы. Железный занавес на границе, как в советское время, никто устанавливать не будет. Дорогие работодатели, выход один: увеличивайте заработные платы", – сказал П.Порошенко с парламентской трибуны, выступая с ежегодным посланием в четверг.
Украина становится частью единого рынка труда, а это означает конкуренцию, отметил он.
"Если хотите, чтобы украинцы не ехали заграницу, а работали у нас, по рынку заработной платы вы должны быть конкурентоспособными", – подчеркнул президент.
Президент Петр Порошенко признает, что ему не удалось выполнить многие из своих обещаний и планов, чем общество "объективно недовольно".
Порошенко напомнил, что не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны, вследствие чего Украина потеряла 20% промышленного потенциала.
"Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики... повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальных и возрастных группах", - сказал глава государства.
Также к промахам он отнес то, что антикоррупционные органы, в которые "вложили немалые финансовые ресурсы налогоплательщиков" пока не работают должным образом.
"Общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы и претензии людей совершенно оправданы", - сказал Порошенко.
Он добавил, что социально-экономические проблемы влекут за собой политические последствия, такие как угроза реванша пророссийских сил, и расцвет левого популизма, и проявления правого радикализма.
"На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось ощущение глубокого неудовлетворения. Даже из тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, будто мы движемся зигзагообразно", - сказал Порошенко.
Он убежден, что сейчас стоит откровенно говорить о всех недостатках.
"Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь преодоления", - подытожил президент.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года. Вместе с тем, заметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров.