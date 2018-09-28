Рева сообщил, какой должна быть средняя зарплата украинцев

Решение проблемы трудовой миграции заключается в росте уровня доходов людей. В частности, чтобы потоки мигрантов остановились, средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривен. Такого уровня можно будет достичь за 3-4 года. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева, передает Минсоцполитики.

"Сейчас за рубежом на постоянной основе работают 3,2 млн украинцев. И единственный действенный способ сохранения квалифицированных кадров является приближение уровня доходов населения к показателям тех стран, в которые сегодня украинцы выезжают на заработки. Сейчас, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19,2 тыс. гривен в месяц. Поэтому для уменьшения уровня трудовой миграции средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тыс. гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10 тыс. гривен, и нам понадобится три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", - пояснил Рева.

По его словам, росту доходов способствует, в том числе, ситуация, сложившаяся на рынке труда - у работодателей нет другого выхода, как устанавливать конкурентный размер заработных плат своим работникам.

"Конкуренция на рынке труда снижается, и работодатели, для того чтобы удержать людей, поднимают им зарплаты - но беда в том, что это нужно было делать еще 10 лет назад, тогда бы мы не получили сегодняшнюю ситуацию с оттоком кадров", - убежден министр.

Рева, особое внимание обратил на то, что увеличение зарплат не может вызвать существенного влияния на инфляцию, поскольку такое увеличение обеспечено экономическим ресурсом, и влиять на уровень инфляции может лишь опосредованно, через рост уровня спроса.

Напомним, за семь месяцев текущего года заробитчане перевели в Украину 6,3 млрд долларов. Ранее в Минфине рассказали, что повышение всех социальных нормативов в 2019 году будет происходить на размер инфляции плюс 2 процента. В следующем году ведомство заложило минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн.