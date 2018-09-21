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Макарова рассказала о повышении всех социальных нормативов в 2019 году

Кошелек
13:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Макарова сообщила, что повышение всех социальных нормативов произойдет на размер инфляции плюс 2%.

Повышение всех социальных нормативов в 2019 году будет происходить на размер инфляции плюс 2 процента. Об этом во время представления проекта Государственного бюджета Украины на 2019 год сказала и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

"В следующем году мы закладываем минимальную заработную плату почти 4,2 тыс. грн. Мы увеличиваем все социальные нормативы на инфляцию +2%. То есть, мы будем не только компенсировать инфляцию, но и немножко его опережать", - сказала Маркарова.

Как сообщалось, ранее Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что в бюджете на 2019 год предусмотрен рост минимальной зарплаты до 4 175 гривен в месяц. Напомним, проект Государственного бюджета на 2019 год, разработанный по базовому сценарию макроэкономического прогноза и внесенный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции - на уровне 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), прогнозный курс на конец года - 29,4 грн/долл. США.

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Новости Бизнеса, Оксана Макарова, Повышение заработной платы в Украине, Повышение социальных нормативов, Проект госбюджета-2019, Размер инфляции плюс 2%.
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