Проект госбюджет на 2019 год: что заложено в главный финансовый документ Украины

Проект Государственного бюджета на 2019 год, разработанный по базовому сценарию макроэкономического прогноза и внесенный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции - на уровне 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), прогнозный курс на конец года - 29,4 грн/долл. США. Что еще заложено в главный финансовый документ Украины, предлагает пересмотреть УНН.

В частности, в проекте Бюджета-2019 предусмотрены:

рост реального ВВП на 3%;

увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн;

рост потребительской инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 7,4%;

рост индекса цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 10,1%.

Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит 63 млрд долл. США, объем импорта товаров и услуг - на 9,1% и составит 74,8 млрд долл. США.

В правительстве отметили, что экономический рост в 2019 году по базовому сценарию будет обеспечиваться, главным образом, за счет расширения внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Так, в 2019 году вклад инвестиционной составляющей ВВП прогнозируется на уровне 1,2 процентного пункта при ее росте в 2019 году на 6,9%.

В 2019 году темпы роста промышленности прогнозируются на уровне 3,9% с постепенным увеличением в структуре доли производства высокотехнологичной продукции. Прибыль прибыльных предприятий прогнозируется на уровне 882,1 млрд гривен.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих по этому сценарию прогнозируется на уровне 1142,7 млрд грн, среднемесячная заработная плата на уровне 10 129 гривен и в реальном выражении - рост на 6,9%.

Снижение уровня безработицы прогнозируется с 9,5% по факту 2017 года до 8,9% в 2019 году. Размеры прожиточного минимума, как ожидается, вырастут на 9,4% (декабрь к декабрю предыдущего года).

В проекте Бюджета-2019 установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:

с 1 января 2019 года - 1 853 гривны;

с 1 июля - 1 936 гривен;

с 1 декабря - 2 027 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 года - 1 626 гривен, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года - 2 027 гривен, с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен;

трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1 921 гривна, с 1 июля - 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1 497 гривен, с 1 июля - 1 564 грн, с 1 декабря - 1 638 гривен.

Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего выполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292,7 млрд грн. Прогнозные показатели доходов сводного бюджета на 2019 год по сравнению с утвержденными показателями 2018 года, увеличиваются на 130,5 млрд грн или на 11,2%, в том числе по общему фонду на 110,3 млрд грн, или на 10,4%, и по специальному фонду на 20,2 млрд грн, или на 20,7%.

Объем государственных заимствований на 2019 год прогнозируется в сумме 324 764,3 млн грн, что на 109 802,9 млн грн больше плана на 2018 год. Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% от общего объема поступлений, а внутренние - 62,2%.

Согласно расчетам, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 2 060 101,4 млн грн, или 52,2% от ВВП. Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной валюте, - 388 630,0 млн гривен. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.

Указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл. США.

При этом, кроме первого - базового - сценария развития экономики, есть еще два сценария.

Второй сценарий был разработан с целью определения дополнительных эффектов (положительных и отрицательных), которые могут быть сформированы в экономике вследствие реализации сложных реформ. По этому сценарию прогнозируется рост ВВП в 2019 году на 4,1%. Третий сценарий предполагает, что развитие отечественной экономики будет происходить в условиях худшей внешнеэкономической конъюнктуры и более медленного роста основных торговых партнеров Украины, что будет ослаблять возможности реформ, в первую очередь финансовые. По сценарию 3 прогнозируется рост ВВП в 2019 году на 1,1%.