Проект госбюджет на 2019 год: что заложено в главный финансовый документ Украины
Новости Бизнеса: В проекте госбюджета на 2019 год заложен рост ВВП на уровне 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн, рост потребительской инфляции на 7,4%.
Проект Государственного бюджета на 2019 год, разработанный по базовому сценарию макроэкономического прогноза и внесенный Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады, предполагает рост реального ВВП на уровне 3% и инфляции - на уровне 7,4% (декабрь к декабрю предыдущего года), прогнозный курс на конец года - 29,4 грн/долл. США. Что еще заложено в главный финансовый документ Украины, предлагает пересмотреть УНН.
В частности, в проекте Бюджета-2019 предусмотрены:
- рост реального ВВП на 3%;
- увеличение номинального ВВП до 3946,9 млрд грн;
- рост потребительской инфляции (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 7,4%;
- рост индекса цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 10,1%.
Объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит 63 млрд долл. США, объем импорта товаров и услуг - на 9,1% и составит 74,8 млрд долл. США.
В правительстве отметили, что экономический рост в 2019 году по базовому сценарию будет обеспечиваться, главным образом, за счет расширения внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного. Так, в 2019 году вклад инвестиционной составляющей ВВП прогнозируется на уровне 1,2 процентного пункта при ее росте в 2019 году на 6,9%.
В 2019 году темпы роста промышленности прогнозируются на уровне 3,9% с постепенным увеличением в структуре доли производства высокотехнологичной продукции. Прибыль прибыльных предприятий прогнозируется на уровне 882,1 млрд гривен.
Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих по этому сценарию прогнозируется на уровне 1142,7 млрд грн, среднемесячная заработная плата на уровне 10 129 гривен и в реальном выражении - рост на 6,9%.
Снижение уровня безработицы прогнозируется с 9,5% по факту 2017 года до 8,9% в 2019 году. Размеры прожиточного минимума, как ожидается, вырастут на 9,4% (декабрь к декабрю предыдущего года).
В проекте Бюджета-2019 установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере:
- с 1 января 2019 года - 1 853 гривны;
- с 1 июля - 1 936 гривен;
- с 1 декабря - 2 027 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2019 года - 1 626 гривен, с 1 июля - 1 699 гривен, с 1 декабря - 1 779 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года - 2 027 гривен, с 1 июля - 2 118 гривен, с 1 декабря - 2 218 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января 2019 года - 1 921 гривна, с 1 июля - 2 007 гривен, с 1 декабря - 2 102 гривны;
- лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1 497 гривен, с 1 июля - 1 564 грн, с 1 декабря - 1 638 гривен.
Прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего выполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292,7 млрд грн. Прогнозные показатели доходов сводного бюджета на 2019 год по сравнению с утвержденными показателями 2018 года, увеличиваются на 130,5 млрд грн или на 11,2%, в том числе по общему фонду на 110,3 млрд грн, или на 10,4%, и по специальному фонду на 20,2 млрд грн, или на 20,7%.
Объем государственных заимствований на 2019 год прогнозируется в сумме 324 764,3 млн грн, что на 109 802,9 млн грн больше плана на 2018 год. Внешние заимствования в 2019 году составят 37,8% от общего объема поступлений, а внутренние - 62,2%.
Согласно расчетам, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, составит 2 060 101,4 млн грн, или 52,2% от ВВП. Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной валюте, - 388 630,0 млн гривен. Государственный и гарантированный государством долг составит 62% от ВВП.
Указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/долл. США.
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При этом, кроме первого - базового - сценария развития экономики, есть еще два сценария.
Второй сценарий был разработан с целью определения дополнительных эффектов (положительных и отрицательных), которые могут быть сформированы в экономике вследствие реализации сложных реформ. По этому сценарию прогнозируется рост ВВП в 2019 году на 4,1%. Третий сценарий предполагает, что развитие отечественной экономики будет происходить в условиях худшей внешнеэкономической конъюнктуры и более медленного роста основных торговых партнеров Украины, что будет ослаблять возможности реформ, в первую очередь финансовые. По сценарию 3 прогнозируется рост ВВП в 2019 году на 1,1%.