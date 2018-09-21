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На жилье силовикам в 2019 году Кабмин может выделить 1,7 миллиарда

Строительство жилья
09:07 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: www.facebook.com/generalpoltorak

Новости Бизнеса: В проекте госбюджета на 2019 год правительство предлагает выделить 1,679 миллиарда гривень на строительство, покупку и реконструкцию жилья для Минобороны.

Кабинет министров предлагает в 2019 году выделить из государственного бюджета Министерству обороны, Госпогранслужбе, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности, Главному управлению разведки Минобороны, Управлению госохраны, Службе внешней разведки и администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации в целом 1,679 миллиарда гривень на строительство, приобретение и реконструкцию жилья, что на 13% больше по сравнению с бюджетом на 2018 год.

Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады. В частности, на расходы Минобороны для обеспечения военнослужащих жильем предусмотрено 839,9 миллиона гривень, что на 17,7 миллиона больше, чем было выделено в 2018 году.

Также документом предусмотрены расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы – 200 миллионов гривень, что соответствует уровню 2018 года.

На жилье военнослужащим Национальной гвардии Украины – 289,8 миллиона гривень, что на 89,8 миллиона больше по сравнению с 2018 годом.

Правительство представит Раде проект госбюджета

При этом на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел средства не предусмотрены. На обеспечение жильем военнослужащих СБУ в 2019 году предлагается направить 120,1 миллиона гривень, сотрудников Управления госохраны – 40 миллионов гривень, Службы внешней разведки – 70 миллионов гривень, что соответствует уровню 2018 года.

При этом на обеспечение жильем военнослужащих Госспецсвязи предлагается направить 18,973 миллиона гривень, что больше, чем в 2018 году, на 17,973 миллиона гривень. Также в документе предусмотрено направить 100,34 миллиона гривень на строительство и приобретение жилья для военнослужащих Главного управления разведки Минобороны, что в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Выделение средств, Госбюджет-2019, Минобороны, Покупка жилья, Проект, Реконструкция жилья, Строительство жилья.
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