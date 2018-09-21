Правительство представит Раде проект госбюджета

Кабинет министров в пятницу, 21 сентября, планирует представить в Верховной Раде проект закона о Государственном бюджете на 2019 год.

Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованном на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству, во время которого должно состояться представление проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Депутаты также планируют принять проект постановления № 5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".