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Правительство представит Раде проект госбюджета

Министры в Верховной Раде
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 21 сентября, министры планирует представить Верховной Раде проект госбюджета 2019.

Кабинет министров в пятницу, 21 сентября, планирует представить в Верховной Раде проект закона о Государственном бюджете на 2019 год.

Об этом говорится в повестке дня сессии, опубликованном на сайте парламента.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству, во время которого должно состояться представление проекта закона № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

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После этого, согласно повестке дня, предусмотрено рассмотрение законопроекта № 4186 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи".

Депутаты также планируют принять проект постановления № 5576 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".

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Новости Украины, Верховная Рада, Владимир Гройсман, Госбюджет, Кабмин, Министры, Правительство.
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