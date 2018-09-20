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Рада проголосовала за новый состав ЦИК

ВР Украины
17:54 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии.

Верховная Рада назначила новыми членами Центральной избирательной комиссии 14 кандидатов.

Голосование проходило за каждого кандидата отдельно, сообщает Украинская правда.

Новыми членами ЦИК стали:

Алла Басалаева, "Возрождение" (поддержали 280 нардепов),

Наталья Бернацька (до замужества Севастьянова), НФ (307 "за"),

Михаил Вербенский, БПП (286 "за"),

Андрей Евстигнеев, "Батькивщина" (309 "за"),

Ирина Ефремова, "Народный фронт" (307 "за"),

Ольга Желтова, БПП (305 "за"),

Олег Конопольский, БПП (288 "за"),

Светлана Кустова, БПП (306 "за"),

Ольга Лотюк, БПП (296 "за"),

Виталий Плукар, БПП (302 "за"),

Евгений Радченко, "Самопомич" (289 "за"),

Татьяна Слипачук, "Воля народа" (317 "за"),

Леонтий Шипилов, НФ (308 "за"),

Татьяна Юзькова, "Радикальная партия Ляшко" (307 "за"),

На своих должностях остались избранная в апреле 2014 по квоте "Свободы" Екатерина Махницкая (срок полномочий истекает в 2021 году),

и Олег Диденко, избиравшийся по квоте партии "УДАР" (срок полномочий истекает в 2021 году).

По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, вакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой "Оппоблока".

Ранее, 18 сентября, Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15-ти до 17 человек.

Ранее шли длительные споры относительно кандидатов на должности членов ЦИК, которую давно следует обновить.

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Новости Украины, Верховная Рада, ВР Украины, Голосование, ЦИК.
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