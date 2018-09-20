День Независимости Украины

Новости политики

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)
Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)
Новости: Нацкомиссиия по энергетике требует повысить цены на электроэнергию
Нацкомиссиия по энергетике требует повысить цены на электроэнергию
Новости: Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
Новости: Нарушение протокола: что принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от Елизаветы II
Нарушение протокола: что принц Уильям и Кейт Миддлтон скрывают от Елизаветы II
X

В Украине вступил в силу закон об увеличении количества членов ЦИК

Здание ЦИК
10:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений касательно увеличения состава Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, и закон уже опубликован в официальной прессе.

"19.09.2018 Возвращен с подписью президента", - говорится в графе о состоянии прохождения законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

Также закон уже опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Он вступает в силу со дня опубликования.

Согласно опубликованной на сайте парламента повестке дня на четверг, на вечернем пленарном заседании народные депутаты планируют уволить членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, а вместо них назначить новых членов Центризбиркома.

Порошенко выступает в Раде

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации. В среду днем Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября, после чего спикер парламента Андрей Парубий его подписал и сообщил, что направляет документ на подпись президенту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Закон Украины, Количество членов ЦИК, Комиссия, Петр Порошенко, Увеличение, ЦИК.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Ноту РФ о непродлении Договора о дружбе отправят 21 сентября Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом Холодницкий: Спецназ НАБУ избил водителя САП

Последние новости

Мисс Украина 2018: все подробности о мероприятии Атмосферные снимки Индии, от которых вы будете в восторге (Фото) Арсенал – Ворскла: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Ученые создали самое сильное магнитное поле
04 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
05 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости сегодня
11:06 В сеть попал совместный трек покойных рэперов Lil Peep и XXXTentacion (Видео)
11:03 Украина выдаст 10-миллионный биометрический паспорт
10:57 Лавандовый маникюр 2018 для тех, кто мечтает очутится в Провансе (Фото)
10:57 Без Роналду даже лучше: видео голов и обзор захватывающего матча ЛЧ Реал - Рома
10:55 Трамп разочарован политикой США на Ближнем Востоке
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Закон об увеличении количества членов ЦИК вступил в силу
Новости: Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта
Курс валют от НБУ: в Украине подешевела валюта
Новости: В сентябре Украину накроют магнитные бури
В сентябре Украину накроют магнитные бури
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь