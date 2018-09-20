В Украине вступил в силу закон об увеличении количества членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов, и закон уже опубликован в официальной прессе.

"19.09.2018 Возвращен с подписью президента", - говорится в графе о состоянии прохождения законодательной инициативы на сайте Верховной Рады.

Также закон уже опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Он вступает в силу со дня опубликования.

Согласно опубликованной на сайте парламента повестке дня на четверг, на вечернем пленарном заседании народные депутаты планируют уволить членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, а вместо них назначить новых членов Центризбиркома.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации. В среду днем Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября, после чего спикер парламента Андрей Парубий его подписал и сообщил, что направляет документ на подпись президенту.