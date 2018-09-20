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Порошенко выступает в Раде с ежегодным посланием (Видео)

Петр Порошенко
10:17 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выступает с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Верховная Рада сегодня заслушает президента Петра Порошенко, который выступит с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, а также рассмотрит ряд изменений в Конституцию и вопрос обновления состава ЦИК.

Вопрос изменений в Основной Закон депутаты рассмотрят после выступления президента. Первый из них - законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающийся стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Другим законопроектом предлагается внести изменения в статью 41 Конституции относительно фермерских хозяйств.

Также сегодня будут рассматриваться два проекта постановлений, касающихся определения с последующей работой над двумя законопроектами о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Вечернее заседание планируется начать с рассмотрения вопросов об освобождении от должностей членов Центральной избирательной комиссии и о назначении на эти должности новых кандидатур.

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Также на вечернем заседании планируется включить в повестку дня и сразу рассмотреть законопроект о внесении изменений в госбюджет этого года, который должен разблокировать выделение средств семьям «политзаключенных Кремля».

Кроме того, предполагается включить в повестку дня сессии и направить для заключения в Конституционный суд проект изменений в Конституцию, касающийся переименования Днепропетровской и Кировоградской областей. Также сегодня планируется рассмотреть вопрос о назначении на должность судей Конституционного суда Украины. Среди прочего, парламент должен избрать отдельных народных депутатов членами комитетов Верховной Рады.

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Новости Украины, Верховная Рада, Петр Порошенко, Послание, Президент, Украина.
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