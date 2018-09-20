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Порошенко пообещал не допустить провокаций после получения Томоса

Петр Порошенко
08:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко пообещал сохранить свободу веры и не допустить "никаких провокаций".

Президент Петр Порошенко заявил, что после получения Томоса власть не допустит "никаких провокаций".

"Я подчеркиваю, что и после получения Томоса мы не допустим никаких провокаций, в какие бы рясы, и в какие бы одежды не одевались провокаторы. У нас будет сохранена свобода веры. Каждый будет ходить своей дорогой к Богу. И мы не допустим и не должны допустить пролития ни одной капли крови, ибо только верой и молитвой будет создана и будет существовать Украинская Поместная Православная Церковь", - цитирует президента его пресс-служба.

Петр Порошенко также отметил, что Вселенский Патриарх назначил экзархов Патриархии, "которые начали работу уже на финишной прямой по предоставлению Украине Томоса".

"Но я никогда не говорю и не говорил ни о дате, ни о том, что Томос уже у нас в кармане. Я продолжаю настаивать, что получение Томоса нуждается в молитвах каждого из вас. Искренней молитвы к Богу. Потому, что без Божией помощи этого не будет. И нуждается в нашей борьбе за создание Церкви", - сказал Порошенко.

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"И еще раз хочу подчеркнуть, что украинская церковь должна быть отделена от государства. Я на этом твердо стою. Тем более, от государства иностранного. И не будет украинская церковь руководиться Москвой – столицей страны-агрессора. Мы этого не допустим", - подчеркнул Президент, отметив, что "именно поэтому принятие Его Всесвятейшеством решения о назначении экзархов вызвало такую панику".

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Новости Украины, Вселенский патриарх, Петр Порошенко, Поместная православная церковь, Томос.
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