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В Министерстве энергетики Украины существенно обновится состав заместителей

Наталья Бойко
15:55 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Министерство энергетики предлагает правительству уволить заместителя министра Анатолия Корзуна, а замминистра Наталия Бойко написала заявление об увольнении.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров уволить заместителя министра Анатолия Корзуна и назначить вместо него Владимира Коломийца, замминистра Наталия Бойко написала заявление об увольнении.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются в установленном порядке соответствующие материалы относительно назначения Коломийца В.О. заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в ответе секретариата Кабмина на запрос.

С августа 2008 года В.Коломиец является директором ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасская №1". До этого, в течение 2006-2008 гг., возглавлял департамент производственных и научных программ, был начальником управления перспективного развития Минуглепрома.

"Кроме того, в секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующие материалы относительно увольнения Корзуна А.В. с должности заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины", - говорится в ответе секретариата на запрос.

А.Корзун был назначен на должность замминистра в июле 2016 года. До этого работал директором департамента угольно-промышленного комплекса Минэнергоугля, в 2013-2014 гг. - директор дочернего предприятия "Углесинтезгаз Украины".

Кроме того, информированный источник в Минэнергоугля сообщил агентству, что еще один замминистра, а именно Н.Бойко, написала заявление об увольнении.

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По словам собеседника, после назначения на должность замминистра Михаила Близнюка в министерстве решили передать ему часть полномочий и функционала, относившихся к компетенции замминистра по вопросам евроинтеграции, хотя в ведомстве он должен курировать нефтегазовую отрасль. Предположительно, это и стало причиной написания заявления Н.Бойко.

"На данный момент министр заявление по Бойко еще не подписал. Данный вопрос пока в подвешенном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Н.Бойко назначена на должность замминистра по европейской интеграции в феврале 2017 года, до этого была советником министра, а также менеджером поддержки Национального совета реформ. Минэнергоугля возглавляет Игорь Насалик, его первым замом является Татьяна Максимец, заместителями – А,Корзун, Юлия Пидкоморна, Н.Бойко и М.Близнюк (назначен 12 сентября), госсекретарем – Максим Немчинов.

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Новости Бизнеса, Анатолий Корзун, Заместитель министра, Замминистра, Заявление об увольнении, Министерство энергетики Украины, Наталья Бойко.
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