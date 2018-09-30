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Украина увеличила экспорт ореха на 83%

Орехи
09:35 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева сообщила, что за 7 месяцев 2018 года, украинские аграрии экспортировали грецкого ореха на $67,1 млн.

Заместитель министра по аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева сообщила, что за семь месяцев с начала 2018 года украинские аграрии  экспортировали грецкого ореха на 67,1 млн долл. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"За семь месяцев текущего года экспорт грецкого ореха уже составил 67,1 млн долл., что является солидным плюсом в 83% к соответствующему периоду предыдущего года", - написала Трофимцева.

В 2017 году украинские аграрии экспортировали грецкого ореха на сумму 100,8 млн долл., что на 27,5% больше, чем в 2016 году (79,1 млн долл.).

По ее словам, больше всего продаем грецкий орех в страны Евросоюза — на 61,7 млн долл. в 2017 году, на втором месте страны Азии — на 23,2 млн долл.

Заместитель министра написала, что по данным Министерства сельского хозяйства США, Украина произведет в 2018/19 МР 132 тыс. тонн грецкого ореха - на 22% выше урожая 2017-2018 МР. Это связано с тем, что в 2017 году было высажено 1843 га ореховых садов, а уже в текущем году эта цифра превысила 2400 га. Общие площади ореховых садов в Украине на сегодня составляют более 18 тыс. га, или 8,1% от общей площади садов.

"Данный продукт имеет отличные перспективы как на внутреннем, так и на внешних рынках. Несмотря на то, что орехи являются аллергеном, они считаются неотъемлемой частью здорового питания в развитых странах. При этом лишь 7% территории нашей планеты являются пригодными для выращивания грецкого ореха, и нам повезло быть частью этих 7%", - отметила Трофимцева.

В Минагрополитики сообщили, сколько Украина экспортировала в ЕС агропродукции

И подчеркивает, что благодаря господдержке ореховодство в Украине переходит из категории: "собрали у населения за копейки и перепродали за 3 этапа на экспорт" к быстрому развитию промышленных садов, которые могут обеспечить и качество продукта, и необходимые объемы для стабильного экспорта.

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Новости Бизнеса, Грецкий орех, Минагрополитики, Украинские аграрии, Экспорт.
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