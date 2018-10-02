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Премьер пообещал "системное повышение" пенсий

Повышение пенсий начнется уже с марта 2019 года
11:02 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал индексации пенсий с 1 марта 2019 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал «системное повышение» пенсий уже с 1 марта 2019 года. Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.

По его словам, сейчас перед ним стоит 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей. Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.

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"В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн", – добавил премьер.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Индексация пенсий, Пенсионеры, Пенсия.
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