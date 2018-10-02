Премьер пообещал "системное повышение" пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал «системное повышение» пенсий уже с 1 марта 2019 года. Об этом глава правительства заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.

Ми підвищуємо пенсії, але я б хотів, щоб українські пенсіонери отримували ще вищі. Вже з 1 березня ми проіндексуємо пенсії і це буде системне підвищення, кожен рік. Але важкі завдання не виконуються миттєво. #УрядГройсмана pic.twitter.com/Itagks6foP — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 1 октября 2018 г.

По его словам, сейчас перед ним стоит 2 задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей. Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.

"В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн", – добавил премьер.