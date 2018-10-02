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Гройсман о цене на газ: Обойдемся минимальными потерями

Владимир Гройсман
09:25 Сегодня Телеграф
Фото: Кадр из видео

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о переговорах с МВФ о повышении цены на газ для населения.

Украина ведет переговоры по ценам на газ с Международным валютным фондом и будет пытаться обойтись минимальными потерями.

Об этом Гройсман заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, решения нет, но идут конструктивные переговоры с МВФ.

"Я вижу у них понимание ситуации. Они оценивают реальные доходы людей. Я уверен, что мы сможем с минимальными потерями выйти из этой ситуации. Правительство также работает над новой системой субсидий".

"Нам нужно не допустить экономического краха, а с другой стороны – защитить украинцев", – Гройсман назвал две задачи Правительства, которые нужно сегодня решить.

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Украине нужно вернуть $33 млрд долга, кроме этого мы используем $5 млрд ежегодно на обслуживание.

"Но для меня главное, чтобы ни одна украинская семья не пострадала", – добавил премьер.

 Напомним, Кабмин отложил повышение тарифов на газ.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Газ, Кабмин, МВФ, Цена на газ.
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