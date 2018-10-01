Главные изменения для украинцев в октябре: призыв, тарифы, субсидии на зиму

Украинцев в октябре ожидает ряд изменений. Так, стартует осенний призыв, ожидается прибытие в регионы "пакетов малыша", изменятся цены на железнодорожные билеты, вводятся новые правила для водителей. Что еще ждет во второй месяц осени, предлагает пересмотреть УНН.

Осенний призыв

С 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно. Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь.

Во время осеннего призыва на срочную службу призовут 17 960 человек. В Генштабе объяснили это решение попыткой повысить качество подбора призывников.

При этом в ВСУ заявили, что есть основания, при которых лицо освобождается от призыва - их более 20.

Цены на газ

Стоимость газа для украинцев не будут менять как минимум до 18 октября. Именно к этому времени правительство продолжило обязательства для "Нафтогаза" продавать газ теплокоммунэнерго для нужд населения.

Тем временем продолжаются переговоры с МВФ относительно повышения цены на газ - называют цифру в ориентировочно 25%. Однако в "Нафтогазе" говорят, что повышение может быть и не таким.

Цены на газ для промышленности "Нафтогаз" повысил более чем 9% - до 14 тыс. 586 грн за тысячу кубометров (с НДС).

Субсидии

С мая этого года действует новая программа жилищных субсидий. Если раньше субсидию переназначали на новый период раз в год в мае и отдельно рассчитывали ее размер на летнее и зимнее время, то теперь это будет происходить дважды в год - в мае и октябре.

В стандартных случаях для оформления субсидии украинцам надо подавать только заявление и декларацию о доходах. Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019 годы), в октябре ее размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения.

Цены на холодную воду в столице

Тарифы на холодную воду в Киеве могут вырасти на 17,2% - с 16,716 грн/куб. м до 19,596 грн/куб. м. соответствующие проекты постановлений одобрила НКРЭКУ. Их следующий рассмотрение запланировано 4 октября.

Больничные

С 1 октября вступает в силу система информирования работодателем о осуществлены выплаты больничных застрахованным лицам, сообщили в соцстрахе.

Кроме того, соцстрах пообещал уменьшить количество проверок работодателей с 1 октября.

Пакеты малыша

К началу октября "пакеты малыша" должны были развезти по всем регионам Украины. Сама же программа, которой введено предоставление одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" семьям, в которых родился ребенок стартовала 1 сентября.

Учебники для первоклашек

К октябрю МОН запланировало доставить в школы учебники для первоклассников. Все буквари, учебники по математике и с курса "Я исследую мир" для 1 класса уже напечатаны на 100%, указали в ведомстве.

Онлайн-реестр вакансий

К октябрю этого года в правительстве планировали создать общегосударственный реестр вакансий со свободным онлайн-доступом и актуализацией в режиме реального времени. В частности, это касается внедрения механизма представления работодателями информации о потребности в рабочей силе (вакансии) онлайн. Это предусмотрено планом мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Новации от налоговиков и таможенников

С 1 октября можно получить электронно расширенную информацию о доходах и уплаченных налогах из них, сообщили в ГФС.

Также с 1 октября в Украине планируется запуск в тестовом режиме Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей.

Правила для водителей

С 1 октября водители должны включать фары за пределами населенных пунктов. Необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Как напомнили в управлении безопасности дорожного движения, это требование действует с 1 октября по 1 мая. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф.

Цены на железнодорожные билеты

С 1 октября состоится второй этап повышения цен на железнодорожные билеты - на 12%.

В то же время, после конца сентября введут ниже по сравнению с сентябрем коэффициент индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении - 0,93. Его снижение связано с уменьшением стоимости проезда в пассажирских поездах дальнего следования, что курсируют по территории Украины.