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В Украине начали выдавать "Пакеты малыша"

Уже больше чем 400 пакетов переданы роженицам
20:08 Сегодня Телеграф
Фото: 112 Украина

Новости Украины: По состоянию на 17 сентября "Пакеты малыша" получили уже 411 семей в семи областях.

Семь областей Украины начали получать "пакеты малыша" для предоставления роженицам, а именно: Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Органами социальной защиты населения в тех областях, которые получили "пакеты малыша" уже начата работа по доставке единовременной натуральной помощи женщинам, которые родили ребенка и были выписаны из родильных домов в первой половине сентября 2018 года.

По оперативным данным, по состоянию на 17 сентября в указанные области доставлены 2494 "пакета малыша", из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.

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Ранее в министерстве сообщали, что если "пакет малыша" будет отсутствовать в роддоме во время выписки матери, его доставят позже по месту проживания.

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Новости Украины, Кабмин, Минздрав, Минсоцполитики, Пакеты малыша.
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