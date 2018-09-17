В Украине начали выдавать "Пакеты малыша"

Семь областей Украины начали получать "пакеты малыша" для предоставления роженицам, а именно: Запорожская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Органами социальной защиты населения в тех областях, которые получили "пакеты малыша" уже начата работа по доставке единовременной натуральной помощи женщинам, которые родили ребенка и были выписаны из родильных домов в первой половине сентября 2018 года.

По оперативным данным, по состоянию на 17 сентября в указанные области доставлены 2494 "пакета малыша", из которых 411 пакетов уже переданы роженицам.

Ранее в министерстве сообщали, что если "пакет малыша" будет отсутствовать в роддоме во время выписки матери, его доставят позже по месту проживания.