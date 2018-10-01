В Украине с 1 октября стартовал осенний призыв

С 1 октября в Украине стартует осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно, передает УНН.

Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь. Во время осеннего призыва на срочную службу призовут 17 960 человек. В Генштабе это объяснили это решение попыткой повысить качество подбора призывников.

При этом в ВСУ заявили, что есть основания, при которых лицо освобождается от призыва - их более 20. По словам представителя ВСУ, на осуществление этого призыва из бюджета выделяется 64, 9 млн грн.

Согласно расчетам, из указанной суммы на 1 человека тратиться 4058 грн, из которых 3024 грн составляет выплата денежной помощи, 93 - мероприятия подготовки призыва, свыше 100 грн - питание при перевозке, 250 грн - транспортные расходы на перевозку.