"Тайное заседание": Кабмин оставил цены на газ без повышения

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу.

"Продолжили PSO до 18 октября", - сообщил он.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Стоит отметить, что никаких сообщений о проведении соответствующего заседания ни на сайте Кабмина, ни на страницах правительства в соцсетях не было.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 го предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, а еще позже - до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

Сейчас вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.