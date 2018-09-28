День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

"Тайное заседание": Кабмин оставил цены на газ без повышения

Кабмин оставил цены на газ без повышения
16:50 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Украины: Кабинет министров продлил действие специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и услуг теплокоммунэнерго по сниженной цене.

Кабинет министров продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу.

"Продолжили PSO до 18 октября", - сообщил он.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Стоит отметить, что никаких сообщений о проведении соответствующего заседания ни на сайте Кабмина, ни на страницах правительства в соцсетях не было.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 го предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, а еще позже - до конца июля, августа и сентября.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

Сейчас вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Газ, Заседание, Кабмин Украины, Тарифы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

День святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: история великих мучениц В Киев приедет экс-губернатор штата Калифорния Шварценеггер Итоги дня 29 сентября: День памяти жертв Бабьего Яра, День рождения Шевченко

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь