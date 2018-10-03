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Продлены пошлины ЕС на трубы из Украины и РФ

Трубы
15:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Pixabay

Новости Бизнеса: ЕС продлил на пять лет пошлины на трубы из Украины и РФ ради обеспечения справедливых условий рынка.

Европейский Союз продлил на последующие пять лет дополнительные пошлины на импорт металлических труб из Украины и России.

Соответствующее решение приняла в среду Еврокомиссия, сообщает корреспондент.

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"После проведения расследования Еврокомиссия решила, что существующие антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из России и Украины должны оставаться на последующие пять лет с целью обеспечения справедливых условий для производителей из ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Уровень пошлин будет колебаться от 24,1% до 38,8% для России и 12,3%-25,7% - для украинского экспорта.

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Новости Бизнеса, Еврокомиссия, ЕС, Пошлины, РФ, Трубы, Украина.
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