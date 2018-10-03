Продлены пошлины ЕС на трубы из Украины и РФ

Европейский Союз продлил на последующие пять лет дополнительные пошлины на импорт металлических труб из Украины и России.

Соответствующее решение приняла в среду Еврокомиссия, сообщает корреспондент.

"После проведения расследования Еврокомиссия решила, что существующие антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из России и Украины должны оставаться на последующие пять лет с целью обеспечения справедливых условий для производителей из ЕС", - заявили в Еврокомиссии.

Уровень пошлин будет колебаться от 24,1% до 38,8% для России и 12,3%-25,7% - для украинского экспорта.