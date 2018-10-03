Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4554055-prodlenyi-poshlinyi-es-na-trubyi-iz-ukrainyi-i-rf.html
Продлены пошлины ЕС на трубы из Украины и РФ
15:01 Сегодня Телеграф
Новости Бизнеса: ЕС продлил на пять лет пошлины на трубы из Украины и РФ ради обеспечения справедливых условий рынка.
Европейский Союз продлил на последующие пять лет дополнительные пошлины на импорт металлических труб из Украины и России.
Соответствующее решение приняла в среду Еврокомиссия, сообщает корреспондент.
Российскую часть "Северного потока-2" начнут строить в декабре
"После проведения расследования Еврокомиссия решила, что существующие антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных труб из России и Украины должны оставаться на последующие пять лет с целью обеспечения справедливых условий для производителей из ЕС", - заявили в Еврокомиссии.
Уровень пошлин будет колебаться от 24,1% до 38,8% для России и 12,3%-25,7% - для украинского экспорта.
Телеграф