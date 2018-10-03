Минэнергоугля прогнозирует рост электропотребления в Украине

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины составило и утвердило Прогнозный баланс электроэнергии на 2019 год, согласно которому прогнозируется увеличение потребления электроэнергии в Украине в следующем году на 1,2% по сравнению с уровнем, который будет достигнут по завершению 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнергоугля.

"В Прогнозном балансе электропотребление прогнозируется в объеме 153,5 млрд кВт-ч, что на 1,2% больше уровня 2018 года. Это соответствует динамике роста электропотребления в 2018 году", - сообщили в пресс-службе.

Данный Прогнозный баланс был утвержден Минэнергоугля 28 сентября.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 0,3% - до 149,726 млрд кВт-ч.