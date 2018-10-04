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Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
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Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию

Оформление субсидии
07:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Из-за выигрыша в лотерею или перевода денег за границу могут отказать в субсидии.

Выигрыш в лотерею или денежный перевод из-за границы, который превышает 50 тысяч гривень, может быть основанием для неназначении субсидии.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, сам факт перевода или выигрыша не может быть основанием для отказа в назначении пособия, однако комиссия будет учитывать дополнительные прибыли во время принятия решения.

Кабмин изменил правила назначения субсидии для неработающих пенсионеров

Министр также напомнил, что квартиры площадью более 120 квадратных метров и дома в 200 квадратных метров считаются "элитной недвижимостью". В таком случае их владельцы способны самостоятельно оплатить коммунальные услуги, поэтому им субсидия тоже не назначается.

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Новости Бизнеса, Андрей Рева, Заробитчане, Субсидии, Тарифы.
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