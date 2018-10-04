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В Украине заработал закон о "едином окне" на таможне

Таможня
09:50 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: В Украине вступил в силу закон № 2530-VIII о введении "единого окна" на таможне.

Закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Он обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли". Речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контролерах. Со своей стороны, органы доходов и сборов не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если согласно закону они должны быть в системе "единое окно". (В документе формулировку "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов".), сообщает 112.ua.

На таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары и за два часа принимать решение, пропускать их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и так же за два часа принять решение, пропускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

Данные о каких-либо принятых в отношении товара решениях вносятся в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСУР) является составной частью единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров в разных пунктах.

Украина подпишет конвенцию с Испанией о налогообложении

При временном вывозе из Украины культурных ценностей нужно будет предоставить разрешающие это документы.

Программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тыс. грн, главному специалисту - 38,7 тыс. грн, заместителю руководителя - 42 тыс. грн, руководителю подразделения - 44 тыс. грн.

Закон имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции об общем режиме транзита NCTS.

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Новости Бизнеса, Единое окно на таможне, Закон, Таможня, Товары.
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