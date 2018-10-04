Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5% ВВП, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве во четверг.

По его словам, в 2019 году ВБ ожидает рост ВВП на уровне 3,5%.

В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%, отметил Ф.Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины от ВБ.