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Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины

Рост будет, но хуже, чем предполагалось
13:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017г до 3,3%.

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5% ВВП, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве во четверг.

По его словам, в 2019 году ВБ ожидает рост ВВП на уровне 3,5%.

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В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%, отметил Ф.Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины от ВБ.

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Новости Бизнеса, ВБ, ВВП, Всемирный банк, Инфляция, Экономика Украины.
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