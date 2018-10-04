Бизнес, Экономика https://telegraf.com.ua/biznes/ekonomika/4556409-vsemirnyiy-bank-uhudshil-prognoz-po-ekonomike-ukrainyi.html
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины
13:11 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017г до 3,3%.
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5% ВВП, сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве во четверг.
По его словам, в 2019 году ВБ ожидает рост ВВП на уровне 3,5%.
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В то же время, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%, отметил Ф.Кхан в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины от ВБ.
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