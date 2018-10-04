Уже в этом году можно будет добраться из Киева в "Борисполь" всего за 35 минут

ПАО "Укрзализныця" планирует до конца октября завершить монтаж эстакады над трассой Киев-Харьков для железнодорожного сообщения столицы с аэропортом "Борисполь". Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"На этой неделе начали монтировать эстакаду над трассой Киев-Харьков - до конца октября планируем завершить монтаж", - написал он.

По словам Кравцова, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" является приоритетным проектом для компании. "Строим по графику. Как и обещали - уже в этом году можно будет добраться до крупнейшего аэропорта страны за 35 минут", - отметил Кравцов.

Он рассказал, что железнодорожники уже проложили 1400 м пути к началу эстакады, активно строят платформу для поездов в аэропорту, зону ожидания на конкорсе и платформу возле 14-го пути Центрального железнодорожного вокзала. "Важно - как платформы, так и подвижной состав будут эксплуатироваться с учетом всех требований безбарьерного пространства", - отметил руководитель Укрзализныци.

На прошлой неделе, по его словам, уже состоялось тестирование терминалов самообслуживания по продаже билетов. "Они будут работать по лучшим европейским практиками", - сказал Кравцов.

Как сообщалось, железную дорогу в "Борисполь" обещают проложить до 1 декабря этого года. Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию «Выдубичи» до терминала D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут. Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и два поезда PESA 630м на 192 места.