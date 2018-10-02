"Укрзализныця" рассказала об изменениях маршрута скоростных поездов

В конце октября и начале ноября маршрут трех скоростных поездов будет изменен. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", передает УНН.

"В конце октября и начале ноября скоростные поезда № 739/740 Кривой Рог — Киев, № 733/734 Покровск — Киев и № 735/736 Киев — Запорожье будут курсировать по измененному расписанию и маршруту через Мироновку — Фастов", — говорится в сообщении.

В связи с проведением ремонтных работ на участке Киев — Демеевский — Мироновка, на период с 22 по 26, с 29 по 31 октября, с 1 по 2, а также с 5 по 9 и 12 ноября изменяется расписание движения следующих скоростных поездов:

№ 739/740 Кривой Рог — Киев отправлением со станции Кривой Рог-Гл. в 06:23 и прибытием в ст. Киев — Пассажирский в 13:08 (вместо 11:52).

№ 733/734 Покровск — Киев отправлением из Покровска в 04:42 и прибытием в ст. Киев — Пассажирский в 13:58 (вместо 12:59).

№ 735/736 Киев — Запорожье отправлением из Киева в 13:48 (вместо 14:47) и прибытием в Запорожье в 21:58.

Билеты будут доступны на портале бронирование билетов и во всех железнодорожных кассах ближайшее время.