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В Украине могут ввести две пенсии: названо условие

Пенсионеры
09:46 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украинцы получат вторую пенсию, но за нее придется отдать до 15% своих доходов.

Если депутаты поддержат инициативы чиновников, украинцы, хотят они того или нет, будут получать вторую пенсию. К тому же смогут оформлять ее досрочно, дарить близким и завещать наследникам. Правда, для этого придется распрощаться с 15% своей зарплаты. Об этом сообщает UBR.ua.

Главным ее преимуществом является тот факт, что гражданин сам зарабатывает себе на пенсию, и самостоятельно распоряжается накопленными средствами. По достижению соответствующего возраста пенсионер подает заявление в ПФ и оформляет выплаты в трех вариантах: пожизненно, на определенный срок (но не менее, чем на 15 лет), либо просто забирает разовой выплатой. При этом он параллельно будет получать социальную пенсию в обычном порядке.

Размер выплат индивидуален и зависит от накопленной суммы. Ее можно завещать или разделить между наследниками. Последние смогут забрать завещанную пенсию сразу деньгами или внести ее на свой накопительный счет. В случае тяжелого заболевания или инвалидности украинец сможет снять свои сбережения досрочно, а если подобный диагноз поставят члену его семьи - пенсионер сможет оформить на него 50% накоплений.

До 100% своих пенсионных сбережений можно забрать и в том случае, если выезжаешь в другую страну на ПМЖ. Впрочем, юристы обращают внимание на двусмысленность этого положения.

В Минсоцполитики предупредили украинских заробитчан о проблемах с пенсиями

Впрочем, у системы есть один серьезный недостаток - заплатить за будущие плюшки придется уже сейчас. Каждый месяц на начальном этапе украинец должен будет отчислять 2% своих доходов. При этом если за год среднемесячный оклад увеличится на 5% и более, ставка отчисления вырастет на 1%. И так до тех пор, пока не достигнет граничных 15%. И это не считая отчислений по ЕСВ, которые платятся сейчас на социальную пенсию.

Избежать выплат не смогут даже те, кто покажет государству нулевой доход.

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Новости Бизнеса, Минсоцполитики, Накопительная система, Пенсионеры, Пенсия.
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1 Комментарий
  • Кузя 05.10.2018 09:51

    так лучше в иностранном банке - хоть проценты и не надо иждивенцев у власти кормить

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