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В Украине дорожает хлеб

Больше всего подорожал пшеничный и ржаной хлеб
10:09 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Украине подорожала хлебная корзина: с начала года ее цена выросла на 9% или на 5 с половиной гривень.

За первые восемь месяцев текущего года все виды хлеба по данным ассоциации поставщиков торговых сетей подорожали от 7% до 17%. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

За социальную хлебную корзину был принят 1 кг пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, 1 кг ржаного хлеба и 0,5 кг батона.

Он также навел официальные статистические данные, которые показали похожие результаты.

"По данным официальной статистики, все виды хлеба подорожали за первые восемь месяцев текущего года от 8% до 10%. Так, в частности, пшеничный хлеб из муки высшего сорта и батон подорожали на 8%, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ржаной хлеб - на 10%. Батон добавил 80 коп. и его цена составляет 11,2 грн за 0,5 кг, пшеничный хлеб из муки высшего сорта добавил 1,5 грн и стоит на конец августа 19,6 грн за кг, пшеничный хлеб из муки первого сорта стал дороже также на 1,5 грн, и его стоимость составляет 15,7 грн, а ржаной хлеб - на 1,6 грн, и продается он в среднем по стране по 16,6 грн за кг", - сообщил Дорошенко.

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В целом же на конец августа хлебная корзина стоит 63,1 грн, тогда как в начале года - 57,7 грн. То есть за первое полугодие она подорожала более чем на 9%, или на 5,4 грн.

Статистика же ассоциации поставщиков торговых сетей говорит, что с 1 марта по 1 сентября текущего года ржаной хлеб подорожал почти на 17%, пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 12%, батон - на 9%, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 7%.

При этом, по прогнозам экспертов, хлеб подорожает еще на 10% до декабря.

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Новости Бизнеса, Алексей Дорошенко, Урожай, Хлеб, Хлебная корзина.
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