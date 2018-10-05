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Гройсман: Позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной

Владимир Гройсман на саммите ГУАМ
12:18 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Премьер-министр Владимир Гройсман призывает ввести правила свободной торговли в рамках ГУАМ с помощью более тесного экономического сотрудничества.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что позиция Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ - регионального объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы - должна быть активнее и мощнее. Такое мнение он высказал в интервью молдавскому изданию Newsmaker накануне визита в Кишинев для участия в саммите глав правительств стран ГУАМ, сообщается на Правительственном портале.

"Давайте вспомним, с какой целью вообще создавался ГУАМ? Как пояс противодействия российской экспансии и альтернативный путь по линии Восток-Запад, не так ли? Причем, когда я говорю "пояс" или "путь", имею в виду не только собственно транспортную или логистическую составляющую, но и энергетическую, общеэкономическую. Думаю, экономически мы действительно можем и должны стать ближе - путем введения правил свободной торговли в рамках ГУАМ, путем более тесного экономического сотрудничества, запуска Ассоциации делового сотрудничества", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что позиция стран-членов ГУАМ должна быть активной и мощной, ведь база для общего развития есть. По итогам прошлого года товарооборот Украины со странами ГУАМ возрос на 52,4%.

"Начал работать рабочий орган Соглашения о зоне свободной торговли ГУАМ. Наши таможенные службы подготовили к подписанию Протокол о взаимодействии в борьбе с таможенными нарушениями при перемещении товаров воздушным транспортом. В перспективе мы рассчитываем на реализацию проекта "Цифровой торговый узел ГУАМ", применение и взаимное признание цифровых подписей в работе таможни", - сообщил глава правительства.

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Еще одна актуальная инициатива - Соглашение о содействии транзита товаров по территории стран-членов ГУАМ, подчеркнул украинский премьер, добавив, что ее реализация даст возможность наполнить практическим содержанием идею транспортного коридора ГУАМ. По его словам, для Украины это особенно важно в свете развития существующих маршрутов "Викинг", "ЗУБР", а также направление на Польшу.

"В региональном смысле - такой коридор может стать частью глобальной инициативы построения Нового шелкового пути. Украина была и остается одним из логистических центров по линии Запад-Восток. Внутри страны мы этот потенциал от года к году усиливаем - мы строим новые дороги, мы повышаем прозрачность границ, предлагаем различные формы кооперации, вплоть до размещения производства с ориентацией на рынки третьих стран. ГУАМ – площадка, возрождается и развивается. Он может сделать нас сильнее. И экономически, и политически", - сказал Гройсман.

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Новости Бизнеса, Введение, Владимир Гройсман, Правила свободной торговли, Саммит ГУАМ, Тесное экономическое сотрудничество.
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