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За сентябрь золотовалютные резервы Украины сократились на 3,5%

Золотовалютные резервы
18:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В октябре-декабре 2018 года Украина должна выплатить 96,6 млрд грн внутреннего и внешнего долга.

По состоянию на 1 октября 2018 года международные резервы Украины составляли 16,6 млрд долларов США, что почти на 3,5% меньше, чем в начале прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2018 года международные резервы Украины составляли 16 637,6 млн дол. (в эквиваленте). Сокращение резервов в месячном измерении составляло почти 3,5%", - говорится в сообщении.

На изменение объема международных резервов в сентябре повлияли несколько факторов. В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга было израсходовано 711,2 млн дол. (в эквиваленте).

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В НБУ добавили, что в целом по состоянию на 1 октября 2018 года, объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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Новости Бизнеса, Золотовалютные резервы, Национальный банк Украины, НБУ, Украина.
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