За сентябрь золотовалютные резервы Украины сократились на 3,5%

По состоянию на 1 октября 2018 года международные резервы Украины составляли 16,6 млрд долларов США, что почти на 3,5% меньше, чем в начале прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 1 октября 2018 года международные резервы Украины составляли 16 637,6 млн дол. (в эквиваленте). Сокращение резервов в месячном измерении составляло почти 3,5%", - говорится в сообщении.

На изменение объема международных резервов в сентябре повлияли несколько факторов. В частности, на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга было израсходовано 711,2 млн дол. (в эквиваленте).

В НБУ добавили, что в целом по состоянию на 1 октября 2018 года, объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.