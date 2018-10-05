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В Украине подешевеет валюта

Валюта
19:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В пятницу, 5 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,05/28,08 грн/долл.

Официальный курс НБУ на 8 октября: 100 USD – 2808.4816 грн; 100 EUR – 3231.4389 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

  • 100 USD США – 2808.4816 (5 октября – 2817.5055)
  • 100 EUR – 3231.4389 (5 октября – 3240.6948)

Как сообщилось дилер коммерческого банка, текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

За сентябрь золотовалютные резервы Украины сократились на 3,5%

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,38/32,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0832 грн/долл.

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Новости Бизнеса, Валюта, Нацбанк, Национальный банк Украины, Украина.
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