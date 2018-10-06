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Гройсман: Товарообмен между Украиной и Молдовой составляет около 40%

Владимир Гройсман
15:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: За первое полугодие 2018 года рост торгового обмена между двумя странами составил около 40% и достиг более 500 миллионов долларов.

Торгово-экономические отношения между Украиной и Молдовой развиваются в позитивном русле, и они не подвержены никаким ограничениям.

Об этом в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту Укринформа в Молдове заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам участия в саммите глав правительств стран-членов ГУАМ.

"Прежде всего, хочу отметить высокий уровень развития молдово-украинских торгово-экономических отношений. Мы видим также перспективу их дальнейшего роста и развития, у наших стран есть для этого потенциал. У нас с Молдовой очень добрые братские добрососедские отношения. Они развиваются в позитивном русле, и в этом процессе у наших стран нет никаких торгово-экономических ограничений", - отметил глава украинского Кабмина.

Гройсман обратил особое внимание на то, что скорейшее завершение переговорного процесса по Соглашению о Зоне свободной торговли между странами ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие) даст еще больший импульс и исчерпывающий ответ на вопрос об углублении торгово-экономических отношений, в том числе и с Республикой Молдова.

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По словам украинского премьера, "экономический потенциал у стран-членов ГУАМ очень высокий, а для полноценного его освоения надо совместно работать над снятием ограничений, барьеров, сделать процедуры торгового обмена более прозрачными и четкими, и тогда государства только будут дополнять друг друга".

"Мы с Молдовой партнеры, у нас есть полное понимание и взаимодействие, а значит и все проблемы решаемы. Подписанная между нашими странами Дорожная карта экономического сотрудничества выполняется, а ускорение подписания Соглашения о Зоне свободной торговли ГУАМ даст большой потенциал для дальнейшего развития наших двусторонних контактов", - подытожил Гройсман.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Кабинет Министров Украины, Кабмин, Молдова, Товарообмен, Украина.
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