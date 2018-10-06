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Климкин заявил, что Украине нужен новый закон о гражданстве

Гражданство
13:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Павел Климкин сообщил, что Украине нужен новый закон о гражданстве, но ни в коем случае не должно быть легализации двойного гражданства с Россией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за новый закон о гражданстве и категорически против легализации двойного гражданства с РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала "UA:Харьков".

 

"Я считаю, что нам нужен новый закон о гражданстве, но хочу сразу сказать, что при любых инновационных идеях, которые нужно обсуждать не только в нашем политикуме, а в общественной дискуссии в целом, я категорически против любых идей или мнений легализации двойного гражданства со страной-агрессором", - сказал министр.

По его убеждению, все случаи получения украинцами российского гражданства должны расследоваться украинскими спецслужбами.

При этом Климкин заметил, что получить информацию о том, какое количество граждан Украины уже имеет российские паспорта и кто эти люди, МИД Украины от РФ сегодня не может. "К сожалению, мы не можем сегодня получить такую информацию, Россия будет манипулировать этой информацией. Но я очень надеюсь и призываю всех украинцев не ехать в Россию и тем больше не пытаться получить гражданство РФ", - отметил министр.

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Он считает, что мероприятия России по предоставлению украинцам российского гражданство будут продолжаться и в дальнейшем.

Отвечая на вопрос, как он относится к идее ввода уголовной ответственности за второе гражданство для украинцев, Климкин сказал, что к этому вопросу необходимо относиться очень взвешенно. "Я считаю, что нам нужно тщательным образом над этим поразмышлять и взвешенно к этому отнестись. У нас у многих этнических венгров и румын есть двойное гражданство, и если мы введем уголовную ответственность, то что, они все по определению преступники? Но относительно России и относительно приобретения скрытого российского гражданства как страны-агрессора, то я готов такую инициативу рассматривать. Я считаю, что такая идея должна обсуждаться, и она имеет смысл. Относительно других, то я считаю, что обвинять всех, кто уже приобрел двойное гражданство, не самая лучшая опция", - подчеркнул министр.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований между двумя странами. Подписание состоялось в Кишиневе, где руководители правительств принимают участие в саммите ГУАМ.

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Новости Украины, Гражданство, Двойное гражданство, Павел Климкин, Украина.
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